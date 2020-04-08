Москва, , 11:02 — REGNUM Первое место среди регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом с большим отрывом занимает Москва — здесь обнаружен 5841 пациент с COVID-19. Об этом сообщили 8 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В Московской области выявили 549 случаев, в Санкт-Петербурге — 329, Коми — 119, Ленинградской области — 94, Краснодарском крае — 85, Нижегородской области — 80.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся достигло 8672, выздоровели — 580 человек, скончались — 63.

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