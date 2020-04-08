Краснодар, , 11:00 — REGNUM 24 случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края. Об этом говорится в сводке оперштаба от 8 апреля.

Как уточнили в пресс-службе администрации края, 23 человека ранее контактировали с зараженными, один приехал в регион из Армении. 20 случаев выявлено в Туапсе, по два в Кореновске и Сочи, возраст пациентов от 24 до 78 лет.

Всего на территории Краснодарского края лабораторно подтверждено 85 случаев COVID-19. Четыре пациента находятся в тяжёлом состоянии. Зафиксирован один летальный исход, 15 пациентов выздоровели.