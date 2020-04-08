Ханты-Мансийск, , 10:59 — REGNUM В Югре за последние сутки зафиксировано три новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Screenshot Стопкоронавирус.ру

Итого в ХМАО, согласно данным сайта Стопкоронавирус.ру, насчитывается 41 инфицированных новой коронавирусной инфекцией и три выписанных из медучреждений.

Всего в России за сутки выявлено 1 175 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 8 672 заболевших в 82 регионах, число выписанных пациентов составляет 580 человек.