Армянск, Крым, , 10:58 — REGNUM В Армянске более 220 человек попали под режим домашней обсервации после инцидента в больнице. Об этом 8 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Более 220 медработников попали под режим домашней обсервации. Члены семей лиц, которые находятся в обсервации, находятся на самоизоляции. Очаг, который сегодня отрабатывается, — самый большой и самый проблемный», — отметила Пеньковская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.

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