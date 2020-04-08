Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В Армянске более 220 человек попали под режим домашней обсервации после инцидента в больнице. Об этом 8 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
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