Уфа, , 10:59 — REGNUM Первые указатели достопримечательностей Башкирии представил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Надписи на указателях выполнены на русском и английском языках. Радий Хабиров представил фото с указателем на музей М. Уметбаева, который расположен в Кармаскалинском районе.

По его словам, подобные указатели будут располагаться по всей Башкирии, поскольку регион богат на хорошие туристические объекты, которые порой найти очень затруднительно.

Радий Хабиров также отметил, что это является маленькой победой Государственного комитета Башкирии по туризму и пожелал продолжать в том же духе.

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