Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Ещё пять жителей Свердловской области подхватили новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Теперь общее количество подтверждённых случаев возросло до 56. При этом 25 пациентов уже выздоровели.

Всего по РФ выявлено за минувшие сутки 1 тысяча 175 новых случаев заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует режим самоизоляции. Граждан просят не выходить из дома.

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