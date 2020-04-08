Москва, 8 апреля 2020, 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в России умерли пять человек с коронавирусной инфекцией. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.
Исследования подтвердили 1175 новых случаев заражения в 56 регионах РФ. Безусловным лидером остаётся Москва.
За весь период распространения в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. 63 человека умерли.
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