Москва, , 10:53 — REGNUM За минувшие сутки в России умерли пять человек с коронавирусной инфекцией. Об этом 8 апреля сообщили в оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Исследования подтвердили 1175 новых случаев заражения в 56 регионах РФ. Безусловным лидером остаётся Москва.

За весь период распространения в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. 63 человека умерли.

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