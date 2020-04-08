Ростов-на-Дону, , 10:53 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

ИА REGNUM отмечает, что, таким образом, по данным на утро 8 апреля, за весь период на Дону выявлен 21 случай заболевания COVID-19.

Напомним, что в Ростовской области выздоровела пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией в Таиланде. Ожидается, что ростовчанку выпишут из больницы сегодня, 8 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области излечился первый пациент с COVID-19