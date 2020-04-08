Бангкок, , 10:52 — REGNUM Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило смерть гражданина России от коронавируса. Об этом 8 апреля говорится в сообщении ведомства.

Минздрав подтвердил смерть трёх человек, среди которых 48-летний житель России, умерший в Паттайе 5 апреля. О его смерти ранее сообщал заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Пронин.

Всего власти Таиланда за минувшие сутки зафиксировали в стране 111 новых случаев заражения коронавирусом.

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