Москва, , 10:50 — REGNUM За минувшие сутки в России официально подтверждено 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается 8 апреля в официальном телеграм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Больше половины новых заражений пришлось на Москву. В столице зафиксировано 660 заболеваний.

Следом идёт Московская область, где зарегистрировано 95 случаев. Замыкает тройку регионов с наибольшим суточным приростом заразившихся Санкт-Петербург, где выявлено 34 таких факта.

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