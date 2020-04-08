Суйфэньхэ, , 10:50 — REGNUM Заражение коронавирусом на территории граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки выявлено ещё у 25 граждан Китая.

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Все они вернулись на родину из Москвы транзитом через Владивосток, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные, поступившие с сопредельной стороны. Ранее сообщалось о 20 подобных случаях.

Все заболевшие граждане КНР прибыли из Москвы транзитом через Владивосток и перешли пункт пропуска Пограничный — Суйфэньхэ в период с 29 марта по 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья приняли решение всех прибывших в регион граждан КНР размещать на 14-дневный карантин.