Нейпьидо, , 10:54 — REGNUM В министерстве здравоохранения Мьянмы подтвердили два новых смертельных случая из-за заражения коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля сообщается в заявлении ведомства.

Все скончавшиеся, как утверждают в министерстве, страдали от хронических заболеваний, усилившихся на фоне инфицирования коронавирусом.

Первый скончавшийся от инфекции в Мьянме был зафиксирован 31 марта, таким образом общее число смертей на сегодняшний день достигло трех человек.

Всего число зараженных составляет 22 человека.

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