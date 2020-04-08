Рим, , 10:49 — REGNUM Петербургская фигуристка, 20-летняя Кристина Шошина заразилась коронавирусной инфекцией во время путешествия на круизном лайнере. Сейчас она вместе с другими заболевшими пассажирами находится в обсервации на судне в Италии. Об этом спортсменка рассказала во время прямого эфира со своей коллегой Станиславой Константиновой, сообщает издание «Чемпионат».

Как пояснила девушка, на корабле помимо нее было еще десять человек из России, однако зараженной оказалась лишь она.

«Я не унываю. Вчера выпила вина, решила изнутри себя продезинфицировать. Но на корабле было реально страшно. Люди не понимают, насколько это серьёзная ситуация. Нас закрыли на корабле, у меня впервые в жизни была паническая атака. Сидела в каюте и ничего не понимала», — сказала Шошина.

Как сообщало ИА REGNUM, проживающий в Петербурге чемпион мира по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, у которого был обнаружен коронавирус после возвращения из Франции, переболел им, находясь в больнице, и выздоровел.

Читайте также: Петербургский спортсмен Пётр Тюшкевич выздоровел после коронавируса

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Италии: за день выздоровели 1500 человек, умерли — 600