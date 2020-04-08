Байконур, Казахстан, , 10:41 — REGNUM Заместитель акима (главы) Кызыл-Ординской области Казахстана Серик Сулейманов назначен специальным представителем президента республики на комплексе «Байконур», сообщили 8 апреля в пресс-службе главы государства.

Серик Сулейманов родился в 1966 году в Алма-Ате. Трудовую деятельность начал в 1992 году с должности начальника юридической службы АО «Казкоммерцбанк».

В разные года занимал различные должности в администрации Кызыл-Ординской области. Возглавлял правление и совет директоров АО «Кызыл-Ординская распределительная электросетевая компания», работал также заместителем главы Кызыл-Ординской области.

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