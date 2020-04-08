Николаев, Украина, , 10:47 — REGNUM Неизвестный, стрелявший в николаевского бизнесмена Михаила Титова, носил медицинскую маску, заявил адвокат потерпевшего Сергей Войченко, сообщило местное издание «Новости-N».

Он отметил, что карантинные ограничения не позволяют провести пресс-конференцию и рассказать подробности случившегося.

«На сегодняшний день, полиция думает, что стрелок был один. Нужно учитывать, что карантин также способствовал совершению преступления, потому что преступник находился в медицинской маске и это не вызвало ни у кого никаких подозрений», — рассказал юрист.

Войченко добавил, что даже если бы киллера увидели полицейские, то к нему было бы больше вопросов, если бы он был без маски.

По предварительным данным, стрельба велась с технического этажа пятиэтажного дома. На месте преступления полиция нашла покрывало, которым возможно пользовался стрелок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован бизнесмен Михаил Титов по прозвищу «Мультик».

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