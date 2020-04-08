Николаев, Украина, 8 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Неизвестный, стрелявший в николаевского бизнесмена Михаила Титова, носил медицинскую маску, заявил адвокат потерпевшего Сергей Войченко, сообщило местное издание «Новости-N».
Он отметил, что карантинные ограничения не позволяют провести пресс-конференцию и рассказать подробности случившегося.
Войченко добавил, что даже если бы киллера увидели полицейские, то к нему было бы больше вопросов, если бы он был без маски.
По предварительным данным, стрельба велась с технического этажа пятиэтажного дома. На месте преступления полиция нашла покрывало, которым возможно пользовался стрелок.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Николаеве с огнестрельным ранением головы был госпитализирован бизнесмен Михаил Титов по прозвищу «Мультик».
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