Сухум, , 10:43 — REGNUM Премьер-министр Абхазии, исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба распорядился закрыть границу с Россией с 8 апреля. Текст соответствующего документа опубликован на президентском сайте.

«Ограничить с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в Республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», — говорится в распоряжении и. о. президента.

Исключения сделаны для сотрудников дипломатических служб, представителей Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и российской военной базы, а также для водителей-дальнобойщиков.

Стоит отметить, что до этого граница с Россией была закрыта только для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля был выявлен первый в Абхазии случай заболевания COVID-19.

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