Москва, 9 апреля 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 апреля: в 1944 году Красная армия начала штурм Одессы. В 1945 году освобождён Кёнигсберг.
«Кёнигсберг пал. Пал главный город Восточной Пруссии, стратегически важный узел обороны немцев на Балтийском море. Войска маршала Василевского, штурмом овладевшие городом и крепостью Кёнигсберг, покрыли себя славой великого подвига. Они нанесли удар в самое сердце германского империализма, справедливым огнём и мечом поразили святая святых немецкой военщины!»
Читайте ранее в этом сюжете: Война: Красная армия ведёт бои за Крым и Одессу. Радио REGNUM