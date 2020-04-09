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Война. Хроника 1941−1945 гг Иван Шилов © ИА REGNUM

Война. Хроника 1941−1945 гг. 9 апреля: в 1944 году Красная армия начала штурм Одессы. В 1945 году освобождён Кёнигсберг.

«Кёнигсберг пал. Пал главный город Восточной Пруссии, стратегически важный узел обороны немцев на Балтийском море. Войска маршала Василевского, штурмом овладевшие городом и крепостью Кёнигсберг, покрыли себя славой великого подвига. Они нанесли удар в самое сердце германского империализма, справедливым огнём и мечом поразили святая святых немецкой военщины!»

газета «Красная звезда» от 10 апреля 1945 года

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