Багдад, , 10:28 — REGNUM Влиятельный шиитский лидер в Ираке Муктада ас-Садр посоветовал своим сторонникам плакать на протяжении 30 минут, чтобы защититься от распространения коронавирусной инфекции. Об этом 7 апреля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, политик, возглавляющий парламентский блок «Сайрун», призвал плакать после пятничных молитв, сопровождая слезы покаянием.

К сожалению, коллективные пятничные молитвы запрещены в Ираке в связи с угрозой заражения коронавирусом, ас-Садр будет молиться в Наджафе совместно с ограниченным числом своих последователей.

Напомним, ранее Муктада ас-Садр заявил, что распространение коронавирусной инфекции вызвано легализацией однополых браков во многих странах мирового сообщества.

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