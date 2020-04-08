Красноярск, , 10:24 — REGNUM По состоянию на 14:00 (местное время) 8 апреля в Красноярском крае зарегистрировано 39 подтверждённых случаев заболевания COVID-19 (плюс семь за последние сутки), в том числе восемь человек выздоровели (плюс три за сутки). Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

Из семерых новых заболевших шестеро — жители Красноярска, один — Курагинского района края.

Все заболевшие изолированы и, как утверждают в ведомстве, не представляют опасности для окружающих.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 8 апреля в Красноярском крае было зарегистрировано 32 случая коронавирусной инфекции.

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