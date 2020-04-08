Редвуд-Сити, США, , 10:23 — REGNUM Создатели Sims 4 рассказали, как ведётся работа над игрой в период пандемии коронавируса. Об этом сообщалось 7 апреля на официальном сайте компании Electronic Arts.

Команда разработчиков работает удалённо с 16 марта 2020 года. Сейчас они заняты созданием нового каталога, масштабного дополнения и способа поддерживать связь с игроками в период карантина.

Напомним, Sims 4 — это популярная видеоигра в жанре «симулятора жизни». Её релиз состоялся в 2014 году.

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