Сухум, , 10:31 — REGNUM В Абхазии до конца апреля ожидается рост числа новых случаев заболевания COVID-19. Так, 7 апреля прокомментировал первый выявленный в стране случай заражения коронавирусом министр здравоохранения и социального обеспечения республики Тамаз Цахнакия агентству «Апсныпресс».

"Очень важно сохранять режим самоизоляции, поскольку на сегодняшний день по всем экспертным оценкам рост заболеваемости будет прогрессировать до конца апреля», — сказал Цахнакия.

Он также сообщил, что состояние заболевшего расценивается, как удовлетворительное. Пациент проходит лечение, которое предписано для этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай заражения коронавирусом в Абхазии был зарегистрирован 7 апреля. За день до этого Цахнакия заявил, что в республике обязательно будут заболевшие COVID-19.

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