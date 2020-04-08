Варшава, , 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC. Его участникам нужно модифицировать корпус своего компьютера в стилистике игры Cyberpunk 2077, сообщалось 7 апреля на сайте компании.

От игроков потребуется придумать только дизайн своего нового PC. Позже команда профессиональных сборщиков создаст корпусы для компьютеров по макетам пятерых финалистов.

Напомним, CD Projekt RED — это польская компания, занимающаяся разработкой и изданием видеоигр. Их наиболее известным проектом является серия игр «Ведьмак».

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