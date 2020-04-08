Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Геймеры запустили в сети необычный флешмоб. Совместными усилиями они решают в какой игре лучше всего смотрелся бы дом певца Джастина Бибера, сообщила «Игромания» 7 апреля.

https://twitter.com/pooldad/status/1247183143968411648

https://twitter.com/epsilene/status/1247196016652300288

Пользователь Twitter с ником pooldad представил «пиксельную» версию Дома Бибера и отметил, что она похожа на здание из «стратегической игры 1999 года». Другие геймеры подхватили инициативу — по их мнению, дом певца похож на объект из Command & Conquer: Red Alert 2, Star Wars: Galactic Battlegrounds, SimCity 2000, RollerCoaster Tycoon и т.п.

https://twitter.com/colinfanning/status/1247227528563118080

Напомним, Джастин Бибер — это популярный канадский певец и актёр. Дебютным синглом артиста стала песня «One Time».

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