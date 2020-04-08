Калуга, , 18:09 — REGNUM В Калужской области список предприятий, которые могут возобновить работу, увеличен с 15 до 27. Об этом 8 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

В список добавлены лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность, производство табачных изделий, производство текстильных изделий, производство одежды, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, деятельность полиграфическая и копирование носителей информации, производство мебели, производство прочих готовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования, строительство зданий, строительство инженерных сооружений, работы строительные специализированные.

Ранее в области ряд предприятий индустриальных парков частично возобновил деятельность после вынужденных каникул, связанных с профилактическими мерами против коронавирусной инфекции.

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