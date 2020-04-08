Кемерово, , 10:06 — REGNUM Пенсии и пособия за апрель в Кемеровской области будут выплачены досрочно. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

«В связи с тем, что Почта России будет осуществлять доставку пенсий и пособий каждый день этой недели, включая 12 апреля, убедительно просим всех получателей региона в этот период времени находиться дома, — уточнили в отделении. — Даже если выплатной день получателя приходится на вторую половину месяца, пенсия будет доставлена по месту жительства по 12 апреля включительно».

Получателям пенсий и пособий через кредитные учреждения средства также будут зачислены досрочно — не позднее 10 апреля.

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