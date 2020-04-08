Ирвайн, США, , 10:05 — REGNUM Blizzard вернула в Wow Classic бесплатную услугу по «переносу персонажа» в связи с переполненностью серверов, вызванной карантином. Об этом сообщалось на официальном форуме игры 7 апреля.

Для каждого региона будут доступны свои серверы для переноса персонажей. Например, игроки из Европы смогут «вывести» своих героев только с сервера Firemaw («Пламегор»).

Напомним, услуга по переносу персонажа позволяет переместить своего аватара с одного игрового сервера на другой. Обычно она является платной.

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