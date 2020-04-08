Владивосток, , 10:07 — REGNUM Общественный транспорт и продуктовые магазины в Приморье будут проходить ежедневную санитарную обработку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Такое поручение дал губернатор края Олег Кожемяко на селекторном совещании с руководителями органов власти и главами муниципальных образований.

«Во Владивостоке уже запустили электронную систему контроля санитарной обработки общественного транспорта. Организуйте круглосуточную промывку автобусов, такси и в своих муниципальных образованиях с занесением в журнал номера машины и времени мойки», — поручил главам территорий Олег Кожемяко.

Также ввести санитарные часы было поручено и в продовольственных магазинах.

«На время санитарной обработки магазины должны быть закрыты. Отрегулируйте эту работу на местах, издайте соответствующие приказы и распоряжения», — заявил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, дезинфекцию улиц и подъездов домов начали проводить в Карачаево-Черкессии.