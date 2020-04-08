Москва, , 10:03 — REGNUM Работники в Северном Бутово приступили к вырубке деревьев по улице Грина, сообщает местная жительница Ольга Шабурова на своей странице в Facebook.

Местные жители возмутились постоянной вырубкой леса в районе. Глава управы района Северное Бутово Регина Захарова пояснила, что ООО «СЗ Феодосийская» удаляет аварийные деревья на своем участке.

Напомним, в октябре 2019 года активисты обратили внимание на вырубку леса между Киевским и Боровским шоссе в Московской области. В Ульяновском парке выявлена вырубка площадью 7 га под строительство дороги Солнцево — Бутово — Видное.

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