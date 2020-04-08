Тбилиси, , 10:07 — REGNUM Директор национального Центра по контролю заболеваний в Грузии Амиран Гамкрелидзе обратился к верующим с призывом не посещать храмы во время литургии на Пасху, чтобы помешать распространению коронавируса. Об этом сообщает агентство Report.

«Давайте воздержимся в этом году, останемся дома и дадим нашим священнослужителям дистанционно, с помощью телевидения вовлечь нас в молитву и службу», — дал рекомендацию Гамкрелидзе.

Он напомнил, что в Грузии введен запрет на массовые мероприятия, и отметил, что закон одинаков, как для верующих, так и для атеистов.

Напомним, в Грузии до 21 апреля действует режим чрезвычайного положения и карантин. Кроме того, в стране введен комендантский час, запрещающий любое нахождение жителей на улице в ночное время.

Празднование православными Пасхи в 2020 году будет 19 апреля. В Грузинской православной церкви пока не решили, как будут проводить праздничную литургию в этот раз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили, как коронавирусом заразился священнослужитель