Ставрополь, , 10:06 — REGNUM Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров предложил жителям края делиться с ним роликами о том, как интересно и с пользой можно провести время дома во время обязательной самоизоляции. Лучшие видео глава региона пообещал размещать на своей странице в Instagram.

Владимиров уже опубликовал видео музыканта Андрея Васильева, который играет на необычном инструменте — ханге. В ролике он рассказал, что обычно ездит по Ставрополью и за его пределы и дает концерты и мастер-классы игры на ханге. В настоящее время его деятельность временно приостановилась, но дома он продолжает играть на любимом инструменте. Музыкант сыграл фрагмент новой композиции, над которой он сейчас работает.

«Спасибо за прекрасную музыку, Андрей! Интересно было услышать что-то новое. Творческих успехов! Друзья, а чем вы занимаетесь сейчас дома? Делитесь, присылайте видео. Покажите пример, как интересно и с пользой можно провести это время», — написал губернатор.

Однако, судя по комментариям к публикации, настроение у большинства подписчиков не столь позитивное. Многие из них сетует на трудности, с которыми приходится сталкиваться в период самоизоляции. В частности, один из пользователей пишет, что нет желания что-либо делать, поскольку все мысли о том, как выжить в этом месяце, не имея возможности зарабатывать.

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