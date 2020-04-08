Тбилиси, , 10:00 — REGNUM Секреты успеха Грузии в борьбе с коронавирусом обусловлены исправной работой государственной вертикали, правильной политикой минздрава и высоким профессионализмом и самоотверженностью врачей. Об этом на брифинге 7 апреля сообщил директор Тбилисского центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.

«Благоприятная с точки зрения этой эпидемии ситуация в Грузии (195 больных на данный момент) обусловлена прежде всего исправной, настроенной как часы работой государственной вертикали, начиная от врача и эпидемиолога, продолжая минздравом и кончая правительством и лично премьер-министром Грузии, который взял в свои руки прямое управление этой предкризисной ситуацией», — заявил Церцвадзе.

Что касается низкой смертности, ее удалось достичь благодаря профессионализму грузинских врачей, применению самых передовых методов лечения, которые позднее признали президент США и его администрация, а также пристальному вниманию к каждому больному и надлежащему лечению. Это то, чего, по словам Тенгиза Церцвадзе, не делают или не могут обеспечить многие ведущие и развитые страны, где больные фактически предоставлены сами себе и по советам своих врачей «сидят дома» до тех пор, пока им не станет очень плохо.

Тенгиз Церцвадзе еще раз призвал население Грузии выполнять все рекомендации врачей и правительства, соблюдать социальную дистанцию, оставаться дома, чаще мыть руки и одновременно заверил сограждан, что сегодня они защищены от вируса так, как не защищены жители любых других развитых стран мира.

Напомним, что на 7 апреля в Грузии зафиксировано 196 случаев коронавируса, 46 пациентов вылечились, трое скончались. В режиме карантина находятся 4674 человека, в стационарах — 362 пациента.