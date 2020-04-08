Ростов-на-Дону, , 09:59 — REGNUM В Ростовской области организован специальный режим работы многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

По словам главы региона, приглашать посетителей МФЦ будут по заявкам. Обратиться за помощью к специалистам жители имеют право, если вопрос носит неотложный характер.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 31 марта действует режим всеобщей изоляции. Наряду с приостановкой работы салонов красоты, спортклубов, кружкой и секций, торговых центров оказались временно закрыты и МФЦ.