Москва, , 10:02 — REGNUM В период режима самоизоляции, введенного в России из-за распространения коронавируса, Национальная платформа открытого образования предложила вузам, переводящим студентов на онлайн-обучение, подключиться к специальным сессиям онлайн-курсов. Об этом пресс-служба платформы сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

На Национальной платформе созданы сессии с возможностью асинхронного автоматического прокторинга — верификации онлайн-экзаменов. Платформа предоставляет доступ к полному составу курса, а также дает две попытки выполнения тестовых заданий.

После прохождения онлайн-курса студентами платформа сформирует и направит в вуз информацию о промежуточных и итоговых результатах участников курса.

Для подключения студента к курсу вузу необходимо направить заявку на адрес электронной почты Национальной платформы.