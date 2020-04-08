Лос-Анджелес, США, , 09:58 — REGNUM В сети появились новые детали сюжета предстоящего фильма «Не время умирать». Важную роль в событиях картины сыграет криминальная организация «Спектр», сообщил Polygon 7 апреля.

Известно, что в одной из сцен фильма Джеймс Бонд окажется на вечеринке, организованной «Спектром». Там известного шпиона раскроют, и он окажется в окружении своих злейших врагов.

Напомним, «Не время умирать» выйдет в международный прокат 25 ноября 2020 года. Изначально премьера картины должна была состояться в апреле, однако её пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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