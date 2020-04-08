Черкесск, , 09:58 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявили два новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего заболевших теперь пять человек. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

«К сожалению, в Карачаево-Черкесии появилось два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших стало пять человек. Сейчас проверяются все контактные лица с новыми выявленными больными», — написал глава региона.⠀По его словам, все эти люди находятся дома под контролем. К каждому из них прикреплен лечащий врач и эпидемиолог. За соблюдением режима самоизоляции следят сотрудники правоохранительных органов и органов власти муниципалитетов.

Напомним, Карачаево-Черкесия долгое время оставалась одним из субъектов РФ, где не было выявленных случаев заражения коронавирусом. Первый заболевший появился в регионе лишь 5 апреля.