Москва, , 09:58 — REGNUM Министерство образования и науки РФ направило руководителям вузов письмо с рекомендациями снизить или отменить плату за общежития. Об этом сообщается на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что многие студенты на время выехали из общежитий из-за принятых карантинных мер. По данным на 7 апреля, в общежитиях вузов остаются 312 тыс. человек, в 495 тыс. временно покинули их.

При этом законодательство позволяет снизить или отменить оплату для отдельных категорий учащихся.

«В сложившихся условиях Минобрнауки России полагает целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наём и платы за коммунальные услуги с обучающихся или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии», — сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщало ИА REGNUM, российским вузам рекомендуется возобновить проведение дистанционного обучения.

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