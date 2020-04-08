Москва, , 10:05 — REGNUM Количество подтверждённых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 по всему миру превысило 1,432 млн случаев. Такие данные приводит 8 апреля портал worldometers.info.

По состоянию на 10:00 мск в мире насчитывалось 1 млн 432 тыс. 686 заразившихся. При этом выздоровели 302 тыс. 324 человека, скончались 82 тыс. 124 человека. В тяжёлом или критическом состоянии находятся 47 тыс. 932 пациента.

В течение суток было выявлено почти 85 тыс. заражений, скончались 7 тыс. 380 человек. Больше всего новых заражений в США, где положительные тесты сдали более 33 тыс. человек. Россия по динамике выявленных заболевших находится на 12-м месте, по числу умерших — на 30-м месте.