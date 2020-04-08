Уфа, , 10:12 — REGNUM 16 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии на 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе на 8 апреля было проведено свыше 10 809 лабораторных исследований на COVID-19. Специалисты продолжают работать в штатном режиме.

При этом из больниц по выздоровлении были выписано шесть граждан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на 7 апреля в регионе было зафиксировано 12 человек, инфицированных новым коронавирусом.

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