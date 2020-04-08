Волхов, Ленинградская область, , 10:09 — REGNUM Коронавирусной инфекцией, скорее всего, переболеет всё население, но как именно — зависит от состояния здоровья каждого человека. Так считает заведующая инфекционным отделением Волховской межрайонной больницы Ленинградской области Римма Макарова.

За время развития пандемии коронавируса в Ленинградской области инфекцией COVID-19 заболели 62 человека. Отделение Волховской межрайонной больницы — одно из тех, куда привозят на лечение пациентов из многих районов региона. По оценке специалиста, новым вирусом в той или иной степени переболеет 100% населения.

«В настоящее время в отделении восемь пациентов, три уже вылечились и выписались. В отделении весь персонал работает в соответствии с санитарными правилами», — рассказала врач.

Лечение для каждого больного симптоматическое, все, помимо базовой и антибактериальной терапии, получают муколитические препараты, разжижающие мокроту, а также лекарства, которые оказывают противовоспалительное действие, и те, что необходимы больному для лечения его сопутствующих заболеваний.

«На данный момент самочувствие у всех пациентов хорошее, жалоб практически не предъявляют, лихорадящих нет. Отделение работает в режиме обсервации», — подчеркнула Римма Макарова.

В такое сложное время помощь и поддержка нужна не только самим заразившимся, но и врачам. Поначалу, как призналась медик, многие врачи опасались заразиться инфекцией, но благодаря поддержке главного врача и общей сплоченности коллектива общую тревожность удалось взять под контроль.

«Очень важно поддерживать дух у персонала, они видят, но продолжают выполнять свою работу добросовестно, — подчеркнула заведующая инфекционного отделения Волховской межрайонной больницы. — Наверное, только глупые люди не боятся, но степень страха невысокая. Восприимчивость к инфекции 100%, ею переболеет всё население, только будет всё зависеть от исходного состояния организма: кто-то переболеет легко, кто-то средней степени тяжести, кто-то тяжело».

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