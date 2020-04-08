Яунде, , 09:54 — REGNUM Женщина, проходящая курс лечения от коронавирусной инфекции в столице Камеруна, Яунде, родила девочку. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на сообщение врача.

В соответствии с сообщением, мать, 19-летняя Мари, родила нормально, однако сразу же после родов ее разлучили с новорожденным ребенком.

Пациентку подключили к аппарату искусственного дыхания, когда у нее начались схватки, сообщил Янеу Нгаха Бонджа Джуни, акушер-гинеколог из центральной больницы Яунде.

«Мы просто обустроили комнату, и она родила на своей кровати, находясь на кислороде», — заявил врач в интервью корреспонденту ВВС.

Ребенок родился недоношенным, весом 2,1 кг и находится в отделении для новорожденных. Неясно, заразился ли ребенок, поскольку результаты его анализов все еще не готовы, однако его кормят грудным молоком от ее матери.

По словам доктора Янеу, Мари продолжает лечение, но, по ее словам, чувствует себя одиноко, поскольку ее семье не разрешают находиться в изоляторе.

«Нам повезло, что у Мари были безопасные роды, но в ситуации, когда роды не могут проходить нормально, мы должны действовать быстро и прибегнуть к кесареву сечению», — сказал Янеу.

Он также призвал будущих матерей, заразившихся вирусом, не паниковать.

В западноафриканской стране подтвердили 658 случаев заражения коронавирусом, девять из которых с летальным исходом.