Новосибирск, , 09:50 — REGNUM В новосибирском отделении Пенсионного фонда России сообщили, что все пенсии через Почту России в апреле будут доставлены досрочно. Причина — продление режима самоизоляции. Пенсию новосибирцы должны получить до 13 апреля.

«Пенсии и иные выплаты по линии ПФР будут доставляться почтальонами на дом всем клиентам, вне зависимости от того, как они ранее получали выплаты — на дому или в кассе», — уточнили в отделении.

Новосибирских пенсионеров попросили не покидать свои дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области официально подтверждены ещё два новых случая заражения COVID-19.

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