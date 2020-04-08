Хабаровск, , 09:58 — REGNUM Уникальный проект жительницы Хабаровска Татьяны Аришиновой «Кухня без границ» шагнул далеко за пределы региона и даже страны. На страницах проекта в интернете выходят уникальные рецепты от известных поваров, о заведениях общепита, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Татьяна Аришинова Личный архив Татьяны Аришиновой

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Татьяна Аришинова — участница конкурса «Мастера гостеприимства», учредитель АНО «Федерация развития индустрии гостеприимства и туризма «Душа народа» запустила интернет-проект «Кухня без границ».

"Фестиваль «Кухня без границ» проходит в Хабаровске с 2013 года. Он является трижды лауреатом Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». Фестиваль получил специальную награду в региональном этапе Всероссийского конкурса в области туризма «За популяризацию гастрономических традиций регионов Дальнего Востока» и диплом 1 степени профессионального конкурса «Гастрономическое впечатление», — рассказала Татьяна Аришинова.

Татьяна, как автор проекта стала победителем Первого Международного гастрономического конкурса в сфере туризма PROбренд в номинации «Личный вклад в продвижение бренда территории» — за создание этого фестиваля.

Под брендом «Кухня без границ» созданы гастрономические сувениры «Хабаровская тасима — нанайская лепешка», «Посылка от (для) дальневосточника», которая стала победителем Всероссийского конкурса «Туристический сувенир — 2019». Обладателями «Посылки от дальневосточника» стали жители Китая, Южной Кореи, США, Грузии, Дагестана, Узбекистана, Вьетнама и других.

Татьяна организовывает туры в соседние с Хабаровским краем регионы. Например, на выходные можно поехать в гастрономический тур в Биробиджан, в ЕАО, попробовать еврейскую кухню. Есть туры и по Хабаровску, например, «Вкусное воскресенье». Проект набирает популярность, вместе с ним жители Дальнего Востока приобщаются к гастрономической культуре родного региона и узнают о нём много нового. Особенно популярен проект сегодня, когда большинство жителей региона находится дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе вынужденных каникул особенно востребованы интернет-проекты, позволяющие научиться чему-то новому, получить новые знания и впечатления в режиме онлайн.