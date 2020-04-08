Брянск, 8 апреля 2020, 09:50 — REGNUM Первые три пациента, перенесшие коронавирусную инфекцию, будут выписаны в ближайшее время из больницы Брянска. Об этом 8 апреля на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
По словам главы региона, три человека, переболевшие COVID-19, чувствуют себя хорошо. У всех анализ показал отсутствие коронавируса в организме. Несмотря на это, губернатор просит жителей продолжать соблюдать режим самоизоляции.
По данным оперативного штаба, на утро 8 апреля в регионе официально подтверждено 56 случаев COVID-19.