Брянск, , 09:50 — REGNUM Первые три пациента, перенесшие коронавирусную инфекцию, будут выписаны в ближайшее время из больницы Брянска. Об этом 8 апреля на своей странице в социальной сети сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, три человека, переболевшие COVID-19, чувствуют себя хорошо. У всех анализ показал отсутствие коронавируса в организме. Несмотря на это, губернатор просит жителей продолжать соблюдать режим самоизоляции.

«Призываю всех жителей Брянской области продолжать соблюдение режима самоизоляции и ответственно относиться к себе и своим близким! Только оставаясь дома, каждый вносит свой вклад по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и помогает нашим врачам, самым настоящим героям! Соблюдайте режим самоизоляции, берегите себя и своих близких!» — написал губернатор.

По данным оперативного штаба, на утро 8 апреля в регионе официально подтверждено 56 случаев COVID-19.