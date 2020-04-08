Нур-Султан, , 09:46 — REGNUM Сильный ветер в трех северных регионах Казахстана сорвал крышу со 160 зданий. Об этом 8 апреля заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях комитета по чрезвычайным ситуациям Рустамбек Амрин, сообщает «Казинформ».

По его словам, дома повредило порывами до 30 метров в секунду в Акмолинской, Кустанайской и Северо-Казахстанской областях. Кроме того, ветром сорвало провода на линиях электропередач.

Амрин добавил, что из-за плохой погоды закрыты девять участков дорог республиканского значения и 20 участков регионального значения в Кустанайской области Казахстана.

Отметим, синоптики в Казахстане с 7 по 9 апреля прогнозируют сильный ветер с порывами до 20−30 метров в секунду в 13 регионах Казахстана. Ночные температуры понизятся до минус восьми градусов по Цельсию.

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