Челябинск, , 09:44 — REGNUM Границы Челябинской области не закрыты в связи с пандемией коронавируса. Об этом журналистам заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что там стоят усиленные патрули. Идёт усиленный контроль потоков, у всех въезжающих интересуются целью поездки. Однако перекрытия нет.

Как сообщало ИА REGNUM, о контроле на границах региона сообщало областное УМВД. По данным ведомства, машины с людьми, не имевшими регистрации в Челябинской области, разворачивали. Это не касалось транзитных машин и тех, кто перевозит продукты питания и значимые товары.