Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Новый коронавирус чаще затрагивает в США сообщества афроамериканцев, а не белого населения. Об этом заявил генеральный хирург США Джером Адамс 7 апреля в эфире CBS.

«Многие чернокожие американцы подвергаются более высокому риску заболевания COVID», — сказал Адамс.

Коронавирус распространён в городах в большой долей чернокожего населения, таких как Нью-Йорк, Чикаго, Детройт, Милуоки и Новый Орлеан, отмечает axios.com.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил 7 апреля на брифинге, что поражение афроамериканцев инфекцией «несоразмерно». После заражения они в основном попадают в отделения интенсивной терапии.

Сенатор-демократ Берни Сандерс во время дискуссии в вечернем эфире заявил о «системном расизма» и неравенстве в системе здравоохранения, указав, что 87 млн жителей США не застрахованы или застрахованы в недостаточной мере.

Врач из штата Мичиган Виктория Дули заявила в ответ, что многие афроамериканцы, особенно женщины, являются «недоплачиваемыми» работниками, они более подвержены заражению вирусом. Она отметила, что афроамериканцы составляют около 13% населения, но 40% бездомных.

В округах с большинством афроамериканского населения «в три раза выше уровень заболеваемости и почти в шесть раз выше, чем в округах, где белые жители составляют большинство», отмечает со ссылкой на демографические данные The Washington Post.

В штате Мичиган на долю афроамериканцев приходится 33% случаев заболевания COVID-19 и 40% всех смертей, хотя они составляют всего 14% населения. В Луизиане афроамериканцами были 70% умерших от коронавирусной инфекции при том, что доля их среди населения составляет около 32%. Похожие ситуации в Чикаго и округе Милуоки.

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