Москва, , 09:42 — REGNUM В 2019 году самой популярной у автоворов в Москве моделью стал бизнес-седан Toyota Camry. Об этом сообщает компания «АльфаСтрахование».

Частота угонов бизнес-седана Toyota Camry в столице равна 0,68%. На втором месте в рейтинге самых угоняемых в Москве машин расположился внедорожник Lexus LX, процент угоняемости которого составляет 0,54%. Замыкает тройку лидеров вседорожник Toyota Land Cruiser. Частота угонов этой модели чуть меньше, чем у LX — 0,53%.

На четвёртой позиции списка находится Toyota Land Cruiser Prado. Частота угонов этого авто — 0,5%. Пятое место у Toyota RAV4. Здесь процент угона равен 0,34.

Далее по списку идут кроссовер Hyundai Santa Fe (0,33%), Lexus NX (0,29%), KIA Rio (0,26%), Lexus RX (0,23%) и BMW 5-Series (0,22%).

Отмечается, что чаще всего машины угоняют ночью на стоянке около жилых домов или днём на парковке около больших торговых центров.

Напомним, наиболее популярной моделью авто среди самых богатых людей России является японский внедорожник Lexus LX.

Читайте также: Составлен рейтинг самых мужских автомобилей