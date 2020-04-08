Москва, , 09:43 — REGNUM Объединение «Мейкеры против COVID-19» решило использовать 3D-принтеры, лазерные станки и станки с ЧПУ для изготовления изделий, применяемых для производства аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных щитков, респираторов и многих других изделий. Об этом рассказала координатор объединения Мария Немцова.

По данным Немцовой объединение возникло всего неделю назад, но уже включает в себя более 1200 человек со всей страны. Активисты изготавливают изделия, столь необходимые для производства предметов, используемых борющихся против коронавируса медиками, и совершенно бесплатно передают их врачам.

«У нас сейчас происходит по аналогии то же, что произошло в других странах. Там также мейкеры начали печатать недостающее защитное оборудование для врачей», — сообщила координатор объединения. По ее словам, инициатором движения мейкеров стал житель Москвы Всеволод Очинский, который обратился к своим знакомым с этим предложением. А дальше начинание стало молниеносно распространяться по стране.

Как сообщила Немцова, в объединении сейчас участвуют специалисты из 34 городов: Санкт-Петербурга, Якутска, Красноярска, Оренбурга, Волгограда, Уфы, Мурманска, Тюмени и многих других. По данным активистов самыми востребуемыми изделиями в настоящий момент являются защитные щитки, уберегающие врачей от заражения.