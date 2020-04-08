Воронеж, , 09:34 — REGNUM Границы Воронежской области, а также отдельных муниципалитетов останутся открытыми. Об этом заявил губернатор Александр Гусев 7 апреля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба правительства.

«Ситуация в регионе остается контролируемой. Наши цифры сейчас на уровне среднероссийских и ниже средних по Центральному федеральному округу. Но расслабляться нельзя. Мы приняли некоторые дополнительные меры по стабилизации экономической ситуации, часть организаций приступили к работе, соответственно, количество людей, которые начинают общаться в коллективах, возросло. Руководители предприятий должны принять все меры безопасности, чтобы не допустить случаев заражения», — отметил Гусев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на данный момент на территории Воронежской области зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции. 14 человек прибыли из-за рубежа, девять не покидали территорию страны. В обсерваторе на данный момент остаются шесть человек, под наблюдением — 292.