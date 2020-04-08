Якутск, , 09:44 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев 8 апреля внёс изменения в указ о введении режима повышенной готовности в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Таким образом, ранее введённый рекомендательный характер оставаться дома сменился на обязательный.

Теперь жители Якутска, Жатая, Нерюнгринского и Мирнинского районов обязаны не покидать жильё, строго соблюдать режим самоизоляции.

«Людям разрешается посещать только те места, деятельность которых не ограничена во время режима повышенной готовности, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выносить мусор», — пояснили в правительстве.

Также все обязаны соблюдать дистанцию не менее одного метра.

При этом салоны сотовой связи смогут работать, так же как и продуктовые магазины, аптеки.

Как сообщало ИА REGNUM, Законодательное собрание Камчатки добавило полномочий губернатору края на случай введения режима ЧС.